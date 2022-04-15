Наши военные морально и технически готовы к контрнаступлению на Харьковщине. Как только будет такой военный приказ, мы это сделаем, - Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в регионе достаточно сил, чтобы выбить российских военных за пределы Харьковской области. Однако сейчас ВСУ стоят в обороне.

Об этом он отметил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас стоим в обороне. Это другой расчет сил и средств. Если мы пойдем в наступление, это уже совсем другой расчет сил и средств. У нас достаточно сил, чтобы это делать (выбить россиян за пределы области. - Ред.)", - заявил глава ОВА.

По его словам, наступление должно проходить по всему фронту, учитывая военную обстановку по всей стране, даже в Херсоне.

"Потому что это как цельная карта. Как только будет возможность переходить в контрнаступление и будет такой военный приказ, мы это сделаем. Наши военные и морально и технически к этому готовы", - добавил Синегубов.

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