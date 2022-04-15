Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы на Харьковщине. 7 человек погибли, 27 ранены (обновлено)

Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы вблизи пгт Боровой в Харьковской области, есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Точное количество погибших и пострадавших, обстоятельства и маршруты автобусов устанавливаются. По предварительным данным, до 10 человек погибли в результате обстрела, еще до 30 - ранены", - сообщил Чубенко.

По его словам, следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование по этому факту. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: Погиб мужчина, два человека ранены. ФОТОрепортаж

ОБНОВЛЕНО.

Позже в Офисе генерального прокурора уточнили, что вследствие обстрела 7 человек погибли, 27 получили ранения.