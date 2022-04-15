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Россия заявила, что поставки оружия Украине могут привести к "непредсказуемым последствиям", - The Washington Post

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сша,рф,україна
Российская Федерация на этой неделе направила США официальную ноту протеста. В ней говорится, что поставки оружия Украине могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Сообщается, что нота протеста была подана после того, как президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов, в который входит дальнобойная артиллерия, дроны, мобильные зенитные и противотанковые средства.

Кроме того, США способствовали поставке в Украину систем ПВО большой дальности, включая пусковые установки С-300 из Словакии.

"То, что россияне говорят нам в частном порядке, - это то же, что мы говорили миру публично, что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается очень эффективным", - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Госдепартамент отказался комментировать содержание дипломатической ноты или любой ответ США.

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Топ комментарии

  • tom peter
    Утріться - вже давно "непередбачувані наслідки" Кацапи розуміють тільки силу - Фінляндія тому доказ !
  • Vladimir Vdovichenko
    Спасибо США
  • Larissa Kora 56c14f78
    Вбийтесь Аб стенку, уроди кацапські
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