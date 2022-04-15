"Стугна" и "Корсар" сохраняют центральное место в системе противотанковой обороны Украины, - совещание Пашинского и Коростелева

В офисе "Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины" состоялась рабочая встреча главы объединения Сергея Пашинского и генерального директора ГП ГККБ "Луч" Олега Коростелева.

Об этом сообщает пресс-служба "Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины", информирует Цензор.НЕТ.

Стороны констатировали высокую боевую эффективность противотанковых и противокорабельных ракетных комплексов, производимых ДП ГККБ "Луч" в кооперации с отечественными государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

Наличие современных отечественных средств поражения, уровень готовности и обученности подразделений сил обороны к их безотлагательному применению сыграли определяющую роль в отпоре и сдерживании широкомасштабной атаки Российской Федерации на территорию нашей страны в феврале 2022 года.

Сейчас даже при наличии в Украине различных иностранных аналогов противотанковых средств поражения комплексы ПТРК "Стугна", "Корсар" сохраняют свое центральное место в системе противотанковой обороны государства.

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Успешные, уникальные по результативности удары ракет противокорабельного комплекса "Нептун", совершенные в неблагоприятных погодных условиях при активном радиоэлектронном противодействии, доказали миру высокую способность оружия украинского производства в боевом столкновении с новейшими образцами, созданными и содержащими советские и российские технологии производства оружия.

Стороны отметили необходимость дальнейшего динамичного развития оборонно-промышленного комплекса страны как одного из главных элементов военной и экономической безопасности государства.

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