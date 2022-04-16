В Киеве существует опасность ракетных ударов, просим жителей, которым есть где жить за пределами города, пока не возвращаться, - председатель КГВА Жирнов

Пока идет война в Киеве существует опасность авиационных и ракетных ударов.

Об этом говорится в еженедельной сводке главы военной администрации Киева Николая Жирнова, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что неделя была относительно спокойной, в течение последних двух дней были нанесены ракетные удары по инфраструктуре столицы - в Дарницком районе и d пригороде – в районе Вишневого. В результате ударов погиб 1 человек. Пожары ликвидированы", - говорится в сводке.

Отмечается, что принимаются все необходимые меры по наращиванию подготовки к обороне города. И, в то же время, идет разблокировка улиц и улучшение сообщения внутри столицы.

Жирнов призвал киевлян не мешать выполнять свои задачи ответственным службам, особенно военным, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.

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В связи со значительным прибытием жителей столицы в администрации напомнили, что "город остается опасным".

"Просим жителей столицы, а особенно женщин, детей, студентов и пожилых людей, которым есть где проживать за пределами города - не возвращаться", - подчеркнули в КМВА.