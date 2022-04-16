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На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, - Генштаб

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учения,херсонщина,бригада,мотопехотная
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южнобужском направлении боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредоточил на попытках установления полного контроля над территорией Херсонской области и удержания занятых позиций. В городе Херсоне выявлено распространение российско-оккупационной администрацией агитационных листовок с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. В то же время продолжается запугивание и террор мирного населения.

По имеющейся информации, вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова к вооруженной агрессии против Украины остается низкой".

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Топ комментарии

  • Vlad Ganju
    Опять капитан очевидность. Чем дольше орки окапываются тем сложнее их будет выкурить. Когда ВСУ начнут наступление на южном направлении? Херсон в первую очередь. Местных жителей поддерживающих Украину активно зачищают. Через месяц уже будет поздно.
  • Merkator_R
    Як що змогли здати путину херсон,то хай идут и освобождают. Рашисты опять смогли откусить у нас часть Украины.Ау,зеля,мы остаемся без моря.Бери ермака,арахамию,арестовича и в бой.Хватит за путиным бегать.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ви правильно написали, але в бункері в них все нормально. Абдристович запевнить, що орки самі вже ось-ось залишать Херсон, нам залишиться тільки після них підмести. Чомусь від справ відсторонили Марченко і зразу все почалося сипатися. Потроібно орків витісняти артилерією і партизанським рухом в місті, поки ворог не знищив проукраїнських громадян. Буданов мабуть над уим працює і навіть немає коли бідному приїхати в Київ.
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