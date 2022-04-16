Мы готовы обменять Медведчука, если РФ это интересно, они точно отреагируют, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменять кума Путина Виктора Медведчука на украинских военных, удерживаемых в плену российскими оккупантами.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы обменять Медведчука, честно, готовы абсолютно, конечно на наших военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы как публично, так и не очень публично передали. Если им это интересно, они точно отреагируют", - сказал Зеленский. .

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