Мы готовы обменять Медведчука, если РФ это интересно, они точно отреагируют, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменять кума Путина Виктора Медведчука на украинских военных, удерживаемых в плену российскими оккупантами.
Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Мы готовы обменять Медведчука, честно, готовы абсолютно, конечно на наших военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы как публично, так и не очень публично передали. Если им это интересно, они точно отреагируют", - сказал Зеленский. .