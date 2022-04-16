К разминированию планируют привлечь иностранных специалистов, - Монастырский

Украина увеличит численность пиротехников на 400 человек и рассчитывает на привлечение к разминированию команд иностранных специалистов.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительство решило фактически в два раза увеличить количество пиротехников, сегодня будет принято соответствующее постановление правительства, и до 400 дополнительных пиротехников будут привлечены к работе. Кроме того, мы рассчитываем на привлечение международных команд в ближайшие две недели из США, Канады, Португалии, ряда европейских стран, которые со своей техникой приедут и помогут разминировать дома", – сказал Монастырский.

По словам Монастырского, по общему правилу один день активных боевых действий фактически равен тридцати дням разминирования.

Ежедневно пиротехники ГСЧС изымают свыше 5 тысяч взрывоопасных предметов, это очень много, поэтому Украина обратилась к мировому сообществу, европейцам, американцам, канадцам, чтобы они помогли со своими командами и техникой ускорить разминирование.

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