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Украинские воины на Донбассе отбили 10 атак россиян, уничтожили 15 танков, 3 артсистемы, 24 единицы бронетехники и 4 беспилотника, - пресс-центр штаба ООС

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донбас,оос
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отразили атаки россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке прессцентра штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 крылатые ракеты".

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Топ комментарии

  • vadyan
    Ого! Браво, хлопці, дуже добрий врожай сьогодні по бронетехніці!!! Може, дрони-камікадзе почали працювати?
  • Старый пионэр
    Вони лізуть, а їх молотять! Non stop!!
  • Олександр Дніпро
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