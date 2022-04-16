Новости

В ближайшие дни предоставим Украине новую партию военной помощи, - Джонсон

16 07169
джонсон
Великобритания в ближайшие дни предоставит Украине новую партию военной помощи.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем я проинформировал моего друга Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

"Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев необходимыми ресурсами для защиты своей страны от российского наступления", – добавил британский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британский спецназ возобновил подготовку украинских военнослужащих в Киеве, - The Times

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Старый пионэр
    Господи! До чого ж класний чувак!!!
  • Welle
    Дякуємо і ніколи не забудемо.
  • littwa
    Спасибо британскому народу!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости