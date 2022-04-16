В зоне ООС и Мариуполе новое оружие нужно как можно скорее, - Зеленский

Украина нуждается в ускорении поставок различных видов вооружения от стран-партнеров, ведь от этого зависит жизнь украинцев и дальнейший успех нашего государства в борьбе с агрессором.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

По словам президента, народы отдельных стран, которые колебались в вопросе поставки оружия Украине, начали давить на власть, что позволило ускорить этот процесс.

"С момента, когда они говорят, что мы (правительства или парламенты) решили вопрос о подтверждении поставок оружия Украине, до момента, когда это оружие уже у нас на вооружении, в нашей армии, может пройти две-три недели. Это очень долгий процесс", – объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что на некоторых участках фронта, в частности - в зоне проведения ООС или в Мариуполе, новое оружие нужно как можно скорее, и времени на длительное ожидание нет.

В то же время президент сообщил, что в последнее время риторика отдельных государств по поставке оружия Украине изменилась в нашу пользу.

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