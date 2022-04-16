Трое спасателей погибли во время разминирования в Харьковской области, четверо тяжело ранены, - Монастырский

Сегодня во время разминирования территории под Харьковом погибли трое пиротехников ГСЧС, еще четверо получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"К сожалению, сегодня произошла трагическая ситуация под Харьковом. Во время разминирования погибли трое спасателей, это произошло буквально несколько часов назад. Четверо тяжело раненых", – сказал глава МВД.

Монастырский уточнил, что погиб, в частности, командир части пиротехников: во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса.

Министр призвал украинцев с особой осторожностью относиться к обнаруженным боеприпасам, поскольку такие трагедии случаются даже со специалистами. Он отметил, что российские оккупанты минировали дверные ручки, стиральные машины и даже детские кровати.

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