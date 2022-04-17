Новости

Индия отказалась от покупки 48 российских вертолетов Ми-17

17 32654
ми-17
Индия выходит из военного соглашения с Россией о покупке 48 вертолетов Ми-17. Решение об отказе от крупного контракта было принято после встречи министров обороны США и Индии в Вашингтоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере британский эксперт Самюэль Раманы.

Источники в министерстве обороны Индии объясняют такое решение желанием максимально оснастить армию отечественной военной техникой и никак не увязывают с ухудшением отношений с РФ.

Также читайте: Грузия не будет помогать РФ обходить санкции, - глава парламента Папуашвили

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Юрий Педаченко
    Так их ещё построить надо. А без импорта соответствующих комплектующих, пусть это даже будет гвоздик, это становится невозможным. Наверно Индия поэтому и отказалась
  • уаыау
    вкрали в українців машину для чистки вигрібних ям, адже думали, що то бензовоз.
  • Юрий Педаченко
    Минус миллиард для вражеской экономики
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости