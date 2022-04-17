Доехать из Бердянска в Запорожье невозможно, - соцсети
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Из Бердянска в Запорожье невозможно доехать из-за военных действий и погодных условий.
Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск сейчас", передает Цензор.НЕТ.
"Долгое время выясняли есть ли дорога на Запорожье или из Запорожья на Бердянск, точно можем сказать, что сегодня дороги нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Ореховском направлении идут бои и трасса закрыта минимум до понедельника.
"В Васильевском направлении объездная дорога размыта значительным количеством скопившейся воды, что не даёт физической возможности проехать автотранспорту
Легковые, грузовые авто и микроавтобусы ни в одном направлении проехать не могут", - добавили там.