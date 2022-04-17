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Российские оккупанты готовят десантную морскую операцию в Украине, - Генштаб ВСУ

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рф,корабель
Оккупационная армия готовит десантную морскую операцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил РФ имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время, смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

По данным Генштаба, в подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, постоянно выходящую из строя технику, качество горючего и питание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация по состоянию на 6:00 17 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Короче КАЦАПАМ ****** !!!
  • Евгений 89b7971a
    Да, надо было голосовать за человека, который говорил ничего не значащие фразу в переговорах, а сам делал усиленно ракеты. Чем за человека, который хотел посмотреть в глаза ***** (что такое) но вот вм есто ракет воровал на дорогах.
  • VOLVO XC 70
    ху@@ней маются придурки е@нутым нет покоя всех на..уй в море рыб кормить.. дебилы после Москвы должны сидеть возле Туапсе и жалобно скулить а нет ищут пе@@ерас@ные на свою 5 геморрою пора наносить удары по Крыму или Зеленский реально считает гарантии Украины и мира возможны с Крымом и в ней Россия тогда Вова а нафиг все эти войнушки жертвы или никак не догонишь пока из Крыма не убрать базу ЧФ хоть суки плывут на =Север или Балтику нам плевать раз они за более 30 лет не удосужились подумать и построить военно морскую базу для флота на СВОЕЙ ТИЕРРИТОРИИ А РАЗГОВОРЫ ЗЕЛЕНСКОГО ТИПА МИР ДОГОВОР ГАРАНТИИ А КРЫМ ВЫНЕСЕМ ЗА СКОБКИ ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО.... ВОПРОС РЕШАЕТСЯ СРАЗУ И ЦЕЛИКОМ... ВСЯ УКРАИНА ВСЕ ЕЕ ЗЕМЛИ СТАНОВЯТСЯ ПРЕДМЕТОМ И ВОЙНЫ И МИРА.... до сих пор по Крыму не били наши Точка У крылатые ракеты и так далее у меня вопрос ПОЧЕМУ???? это наша территория или Зеленский считает что нет???!!!
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