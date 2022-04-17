Новое наступление РФ на Украину может начаться в ближайшие дни, - Пентагон

Следующий этап российской военной кампании в Украине может начаться в ближайшие несколько дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Пентагона.

"Чиновники заявили, что, по оценке США, российские военные могут начать перебрасывать часть своих сил обратно в Украину уже в эти выходные или в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как отмечает издание, официальные лица США считают, что Россия может перебросить войска обратно в Украину и начать наступление до того, как все российские войска снова будут готовы к бою.

В настоящее время США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов.

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