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РФ провела проверку боеспособности трех мотострелковых бригад в Приднестровье: не готовы к ведению боевых действий, - Генштаб ВСУ

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В Приднестровье, с участием представителей федеральной службы безопасности РФ, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

"По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, при участии представителей федеральной службы безопасности РФ, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий", - говорится в сообщении.

"На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих по отношению к гражданскому населению. Эти действия поощряются их военным командованием", - заявили в ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со стороны РФ возможны провокации на территории Приднестровья, - Генштаб ВСУ

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Зорі розмістились так, що Україна переможе! Зі святом всіх, з Вербною Неділею! Не забулися в яку церву йдемо святити вербу? Йдемо в ПЦУ _ Православну Церкву України, в якій митрополитом є Епіфаній і не йдемо в московську філію, яка тут називається УПЦ - Українська Православна Церква, в якій самоназвався митрополитом Онуфрій, що фактично представляє інтереси Московії РПЦ Кирилка сатаніста. В тій церкві святять Іву і має називатися свято Івушковоє Воскресеньє. Це до ідеології Кирилка "русского мира", що ніби українців не було, але чомусь всі назви українські. В московскій церкві стогнуть закатовані душі жінок, дітей і мирних українців по яких вони топчуться, яких вбили російські ашвабадітєлі, що підтримав Онуфрій.
  • Андрей Дрофяк
    Мабуть у всіх дома є стіралка
  • Bob Fayn
    ви подивіться звідки то м'ясо
    понапихали..буряти.удмурти.дагестанці..малочисеньні народи рашки..де пьянство та ніщеброди..Унітаз то для них, як памятник. як святиня для молебну.А всі "елітні" війська масковії ,це ближче до Маскви та Пітєра не дуже то і хотять за царя батюшку ваєвать..бо трошки грамотніші.від диких поселень всієї рашки
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