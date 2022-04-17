"Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы объяснить зверства над мирным населением в Украине", - МИД Великобритании
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Российское руководство готовит новую ложь, чтобы скрыть зверства российских военных в Украине, которым есть неопровержимые доказательства. Великобритания готова предоставить финансирование, персонал и обеспечить военную экспертизу, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Об этом сообщает министерство иностранных дел Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы объяснить зверства над мирным населением в Украине. Эти попытки скрыть ужасные акты насилия не умерят следователей", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что есть неопровержимые доказательства многочисленных зверств российских войск против гражданского населения в Украине и гражданской инфраструктуры, а "война Путина - построена на лжи".
"Великобритания предлагает финансирование, персонал и военную экспертизу, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.