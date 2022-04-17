С начала вторжения РФ в Украине погибли 202 ребенка, более 361 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены.