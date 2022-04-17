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Грузы новой военной помощи США начали поступать в Украину, - CNN

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Представитель Белого дома заявил, что в Украину "начали поступать" грузы из новейшего пакета помощи администрации президента Штатов Джо Байдена.

Как пишет CNN, на этой неделе Байден одобрил дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

США впервые согласились предоставить Киеву столь мощную военную технику, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм гаубиц и еще 300 дронов Switchblade.

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По словам американского чиновника, эта помощь уже "начала поступать".

В пятницу высокопоставленный чиновник по обороне сообщил, что ожидается, что первый рейс вооружения и оборудования прибудет в регион в течение следующих 24 часов, и его заберут на границе украинцы и доставят в страну.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
  • Сергей_Днепр 2abcb855
    Міноброни роzzії, всі наші літаки знищіли ще 24.02.22,такчто не распространяйте фейкі парочащие раzzійськую армию,тюрма за вами плачет!
  • Joshua Merlin
    эта поставка - это переход от клича ПУТИН ***** к констатации факта ПУТИНУ *****... и это очень даже несомненно радовывает всех украинцев...
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