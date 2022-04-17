Общие потери РФ с начала войны – около 20,3 тыс. человек, 165 самолетов, 146 вертолетов, 773 танка и 2 002 бронированные машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 апреля потери личного состава противника составляют около 20,3 тыс. человек.

Автор: Леся Карпенко