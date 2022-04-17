Общие потери РФ с начала войны – около 20,3 тыс. человек, 165 самолетов, 146 вертолетов, 773 танка и 2 002 бронированные машины
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 апреля потери личного состава противника составляют около 20,3 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 20300 человек ликвидировано,
танков ‒ 773 ед,
боевых бронированных машин ‒ 2002 ед,
артиллерийских систем – 376 ед,
РСЗО - 127 ед,
средств ПВО - 66 ед,
самолетов – 165 ед,
вертолетов – 146 ед,
автомобильной техники - 1471 ед,
корабли /катера - 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 148.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.