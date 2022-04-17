Нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод, - немецкий министр

Россия целенаправленно атакует сельское хозяйство в Украине, поэтому нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод.

Об этом заявил министр по вопросам сельского хозяйства Германии Джем Оздемир газетам медиагруппы Funke, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

"Мы получаем тревожные новости из Украины, где российские войска, очевидно, также намеренно разрушают сельскохозяйственную инфраструктуру и цепочки поставок", – заявил Оздемир.

Он предупредил, что это может отразиться на показателях украинского сельского хозяйства и, следовательно, на мировых поставках.

"Война России против Украины все больше оборачивается атакой на международное сообщество", - заявил политик от партии "Зеленых".

Стратегия президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы "разжигать конфликты, а для этого он увеличивает голод", поэтому министр настаивает на увеличении поставок оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод.

Важно, "чтобы Запад поддержал Украину дополнительным, более эффективным оружием – и Германия не должна быть освобождена от этого", - подчеркнул министр.

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