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Папа Римский Франциск высказался о войне в Украине на пасхальной мессе: "Все мы молимся за вас и с вами"

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На пасхальной мессе в Ватикане Папа Римский Франциск выразил украинцам слова поддержки и сказал "Христос Воскрес" на украинском языке.

Отмечается, что Папа выступил на мессе, но не вел ее из-за проблем с ногами. Он говорил "о тьме войны" и "осудил жесткость войны в Украине", пишет ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"Все мы молимся за вас и с вами. Мы молимся, потому что так много страданий. Мы можем только предоставить вам нашу компанию, наши молитвы и сказать вам: "Мужайтесь, мы с вами"", – сказал Франциск.

Он закончил выступление фразой "Христос воскрес" на украинском языке.

Отмечается, что на мессе присутствовал освобожденный из российского плена Иван Федоров – мэр временно оккупированного Мелитополя. Папа встретился с украинской делегацией накануне.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    шо й то Папанька как-то начал заговариваться... хочет примирить с кацапами... нет... не надо... презираю каждого первого свинорылокозломордого кацапа и желаю ему смерти... никакого примирения... кацап должен быть мертвым... каждый первый...
  • Bat'kowic Pablo
    а, це та особа, що назвала гумдопомогу Українцям - "расизмом", бо, бачте, ми "надто білі". сволота. А ще щось там "співав" про "примирення" українців з касапами. Тобто, він цілком свідомо й лицемірно прирівняв українців, котрі піддаються неприкритому геноциду з боку Росії з російськими катами, вбивцями, гвалтівниками й військовими злочинцями. Бо бачте, не подобається йому, що українці, замість страждати - чинять активний опір. Мабуть, гріють кишені мільярди ху"ла в банку Ватикану?
    хай йде за кораблем разом зі своїм гнилим "привітанням". Несить нового "папу" - цей "зламався".
  • MAKAROV ddf66d11
    За корабль помолился? а то в последнее время не ясно кому он сочувствует.
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