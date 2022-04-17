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ВСУ пока не дают войскам РФ реализовать план наступления на Донбасс, - Маляр

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донецк,луганск,донбасс
На сегодняшний день Российской Федерации не удается начать агрессивное наступление на Донбассе, потому что ее сдерживают Вооруженные Силы Украины.

Об этом сегодня во время телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап , потому что ВСУ мощно их сдерживают", – отметила она.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Claudia Smith
    Азербайджанський військовий експерт те саме каже. Рашисти нашкрібають чергових смертників на колимагах, кидають їх у ті самі місця, що й вчора, і позавчора, наші їх там б'ють, а завтра все повторюється знову. оце і весь їхній наступ.
  • буков
    Скдається враження, що москальня навмисно складає все на купу під удари арти, аби потім не йти в наступ. Питання лише в тому, що швидше закінчиться, снаряди в України ( США, Британії, Канади, Польщі) чи техника в москалів.
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