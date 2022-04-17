Враг не может подступиться к Харькову, ВСУ держат крепко позиции, на некоторых направлениях продвигаются вперед, - Синегубов
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели.
"К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались 3 сапера, 4 получили ранения", - уточнил Синегубов.
Всего за сутки в результате обстрелов войск РФ ранен 31 человек, из них – 4 детей. Погибли – 3 гражданских.
"Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат крепко позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов", - заметил Синегубов.
Отдельно он обратился к жителям Харькова с просьбой без необходимости не находиться на улицах.
"Так же, учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", - резюмирует Синегубов.