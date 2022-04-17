Украина сегодня не будет открывать гуманитарные коридоры. Не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня, - Верещук

Власти Украины не будут открывать гуманитарные коридоры для эвакуации населения 17 апреля.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - отметила она.

Верещук особо обратила внимание на ситуацию с эвакуацией мирных жителей из Мариуполя.

"В очередной раз требуем открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей. Также через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", - резюмировала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ пока не дают войскам РФ реализовать план наступления на Донбасс, - Маляр