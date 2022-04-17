Кораблям Черноморского флота РФ запретили выход из бухты Севастополя, пока не найдут методы противодействия украинским ракетам, - Геращенко

Российский флот оказался запертым в гавани оккупированного Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщают источники в разведке, командование Черноморского флота запретило выход кораблей ВМС России из бухты в Севастополе, до тех пор пока не будет установлена ​​настоящая причина гибели флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" и не найдены методы эффективного противодействия украинским противокорабельным ракетам. российский флот оказался фактически закрыт в гавани временно оккупированного Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции в украинских территориальных водах из-за угрозы потери других кораблей", - рассказал он.

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