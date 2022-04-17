ЕС выделяет еще 50 млн евро на гуманитарную помощь для Украины

ЕС выделяет еще 50 миллионов евро гуманитарного финансирования в поддержку людей, пострадавших от войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

45 миллионов евро предусмотрены на гуманитарные проекты в Украине и 5 миллионов евро – в Молдове.

Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну достигает 143 миллионов евро.

Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 млрд евро, который Европейская комиссия пообещала на глобальном мероприятии на прошлой неделе.

Новое финансирование должно удовлетворить наиболее актуальные гуманитарные потребности путем предоставления неотложной медицинской помощи, доступа к безопасной питьевой воде и гигиене, убежища и защиты, денежной помощи и поддержки против гендерного насилия.

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