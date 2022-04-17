"У нее брат в "Азове", и они ее нах#й расстреляли", - оккупанты в разговоре признаются, что в упор расстреливают украинок. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в очередном перехваченном разговоре российских оккупантов СБУ.
"Герой" разговора, который, по информации СБУ, был мобилизован россиянами из так называемой "ЛНР", рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки:
"...там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи#да".
"Как выяснилось, единственным проступком женщины было то, что "...у нее, типа, брат в "Азове", и она начала х#йню какую-то пороть". Вояк якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал. Вот посоветовал хоть закопать убитую. Вот как на самом деле выглядит российское освобождение", - сообщают в СБУ.
СБУ перехватывает подобные разговоры захватчиков и документирует их преступления – чтобы в дальнейшем ни один виновный не остался безнаказанным.