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Болгария закрывает порты страны для российских кораблей

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порт
Власти Болгарии в рамках санкций ЕС ввели запрет на заход в свои порты для кораблей из России

Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), передает Цензор.НЕТ.

"Всем кораблям под российским флагом, а также судам, после 24 февраля сменившим российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ к морским и речным портам Болгарии", - цитирует AP заявление морской администрации Болгарии.

AP уточняет, что болгарские власти сделают исключение для судов, нуждающихся в помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния с 17 апреля запрещает кораблям под российским флагом заходить в свои порты

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Болгарам-респект...
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо!
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Нужно им и в страну запретить ехать❗Нах винторогие сдесь надо❓Пляжи только засерают.
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