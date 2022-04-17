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Над временно оккупированным Херсоном подняли в воздух украинский флаг. ВИДЕО+ФОТО

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Над временно захваченным Херсоном подняли в воздух украинский флаг.

Соответствующее видео в Facebook обнародовал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из составляющих психологического влияния оккупантов на жителей Херсона и области является снятие флагов Украины с административных зданий и зданий социальной сферы.

Наверное, по их замыслу нас это очень сломает. Скажу так – во-первых, это слабый психологический прием.

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Во-вторых, для Херсонщины был, есть и будет только один флаг — желто-голубое знамя, под которым наша земля и небо. Мы верим в его силу и мощь. Как верим в Президента Владимира Зеленского, ВСУ и каждого нашего жителя. Верим в силу и мощь каждого, кто противится оккупантам и остается психологически устойчивым к дешевым провокациям и нелепым попыткам навязать свое.

Херсонщина – это Украина. Сила нашего флага — в свободе, единстве и жажде Победы!" - говорится в сообщении.

Над временно оккупированным Херсоном подняли в воздух украинский флаг 01

Автор: Леся Карпенко

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