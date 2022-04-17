В Новой Каховке - стрельба между российскими военными и "мобилизованными" из ОРДЛО, - Ким. ВИДЕО

Военные армии Российской Федерации и "мобилизованные" из оккупированного Донбасса устроили стрельбу во временно оккупированной Новой Каховке.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными или Росгвардией, точно не знаю. Прямо не знаю, за кого "болеть" в этой ситуации", - отметил Ким.

Он добавил, что Россия сейчас вербует для участия в войне в Украине только "самую падаль". Эти военные мародерствуют, даже не доехав до места назначения – прямо у себя в частях.

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