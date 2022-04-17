Ракетный удар по инфраструктуре Броваров: Обошлось без жертв и пострадавших

Утром 17 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Броваров.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.

"Полностью понимаю вашу обеспокоенность и кучу вопросов по поводу утренней ракетной атаки по Броварам. По всем известным причинам не могу предоставлять подробностей этого инцидента. Поэтому хочу проинформировать вас о том, как происходит работа по ликвидации последствий ракетной атаки", - отметил он.

Сапожко напоминает, что произошло повреждение объектов городской инфраструктуры. В результате возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе. Остались без света часть домов.

"В настоящее время в Броварах задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий вражеской атаки. Ситуация постепенно налаживается, делаем аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию с водоснабжением и водоотводом, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы", – добавляет глава города.

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"И самое главное. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Буду и дальше информировать вас о ходе ликвидации последствий военной атаки", - резюмирует Сапожко.