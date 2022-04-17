Россия из-за санкций остановила производство ЗРК: работников заводов отправляют в отпуск или на войну, - ГУР Минобороны

Производство российских ЗРК на паузе, работников заводов отправляют в отпуск или на войну.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Производственные мощности "Ульяновского механического завода" (АО "УМС", Ульяновск) фактически остановлены. "УМЗ" – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска").

Причины критического состояния производства использования большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины всякое сотрудничество было прекращено.

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По словам сотрудников, продолжать производство сами по себе завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется "практически ничего российского".

В настоящее время руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в частности, Казахстан). Но такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. Но это не предусмотрено бюджетом, и увеличить его нет возможности.

Работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендованная должность – "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата – 50000 рублей в месяц", - говорится в сообщении.