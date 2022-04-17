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В шестом пакете санкций ЕС против России планируется нефтяное эмбарго, - Ермак

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в шестом пакете санкций Европейского Союза в отношении России планируется нефтяное эмбарго.

Об этом он написал в Телеграме, ссылаясь на немецкое издание Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько инсайдов от немецкого Zeit, который ссылается на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен. В ЕС рассматривают механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также рассматривают ограничения по банковскому сектору, особенно Сбербанку, и российской энергетике", - отметил Ермак.

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В то же время он подчеркнул, что в "случае банковского сектора действенными также будут санкции против "Газпромбанка", определенного уполномоченным для расчетов за российский газ".

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Patrick Bond ab3dd2dd
    Т.е. Ермак прочитал немецкую газету и выдал "новость"?
  • акаб акабіч
    нахрена это чмо цитировать, если оно никакого отношения к новости не имеет?
  • Ksenia VB
    @hawthornhealin1
    Скажите а зачем вот это вот хаки-милитари стайл, а также свежеуложеная небритая помятость, людям которые работают на Банковой и в ВР в полной безопасности с питанием и прислугой? Жопа отпадет если быть по гражданке?
    И интервью на ступенях, когда полно пустых кабинетов.
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