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Войска РФ обстреляли центр Харькова: пять человек погибли, 13 - ранены, - ОВА

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харків
Сегодня, 17 апреля, около 14:00 войска РФ обстреляли центр Харькова. В результате российских обстрелов 5 человек погибли, 13 получили ранения. Спасатели продолжают работать в местах обстрелов.

Об этом сообщает Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковчане сообщают об обстреле центра Харькова", - отметило в обед издание.

"Центр Харькова - под обстрелом", - сообщили позже журналисты.

"Пять человек погибли, 13 ранены в результате обстрела центральной части Харькова — это предварительные данные на 15:00, которые Суспільному предоставили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации. В местах обстрелов работают спасатели", - сообщает издание.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • сатаниэль лорд
    я вас успокою-воевать они и раньше могли,так как сейчас-просто понадеялись на хи-хи да ха-ха от наших Зебликов ,вот и не подготовились нормально и потеряли ударные части .
    Так что сейчас надо поменьше смотреть на пиар от Люси и Данилова ,и воевать по настоящему,и все будет окей.
  • Ksenia VB
    А звідки стріляють?
    Не можна якось подавити цих уродів
  • Nub_ko92
    Тварюки тільки з мирними воюють
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