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"РеZня в Буче. Можем поVторить", - фирма из США продает футболки и худи с рашистской надписью. СКРИНШОТ

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Американская фирма добавила в ассортимент футболок и худи одежду с надписью "РеZня в Буче. Можем поVторить". Украинцы обрушили ее рейтинг на Google-картах.

Продавать эту одежду взялась фирма [email protected], сообщает Цензор.НЕТ.

На сайте указано, что предприятие находится в Кливленде, штат Техас. Оно производит, продает онлайн и отправляет по всему миру футболки и худи с разнообразными надписями. Среди разделов на главной странице его сайта – футболки ко Дню святого Валентина и святого Патрика, Международному женскому дню, Рождеству, Хелловину и тд.

Одежда с надписью "РеZня в Буче. Можем поVторить" появилась на сайте около недели назад. Первый отзыв о продукте датирован 12 апреля. Мужская футболка стоит $22,99, женская – $23,99, худи – $42,99.

Когда информация об этих футболках попала в соцсети, украинцы обвалили рейтинг фирмы на Google-картах. Сейчас он составляет 1,1 из возможных 5 баллов.

Оставить свой отзыв на продукцию фирмы на Google-картах можно по этой ссылке.

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РеZня в Буче. Можем поVторить, - фирма из США продает футболки и худи с рашистской надписью 01
РеZня в Буче. Можем поVторить, - фирма из США продает футболки и худи с рашистской надписью 02
РеZня в Буче. Можем поVторить, - фирма из США продает футболки и худи с рашистской надписью 03

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    100% расисяне в Штатах "креативничают". Понаехало в последнее время из Рашки любителей бункерного и пытаются воду варить, как и в Германии кстати. Власти не хотят их обратно домой отправить, на хаус, в Сызрань, Саратов, Воркуту?...
  • Dust
    реалі.
    треба зробити їм "бізнес" від імені постраждалих бучанців через суд

    стаття в КК США думаю знайдеться і не одна :
    - пропаганда військових злочинів
    - наруга над памяттю близьких (бучанців) і т.д.
  • Dust
    "пропаганда військових злочинів" -
    в Штатах думаю знайдеться адвокат, який за позовом постраждалих бучанців випотрошить цю т.зв. фірму до останнього цента
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