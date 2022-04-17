СБУ задержала 5 российских агентов и разоблачила двух коллаборантов в Киевской и Херсонской областях

Служба безопасности Украины задержала в разных областях пятерых вражеских агентов и двух коллаборантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спецслужба сообщает в Фейсбуке.

"В Одесской области:

Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора, и задержала троих ее агентов. Установлено, что их действия координировали лица, которые в 2014 году сбежали в Россию.

Накануне широкомасштабного вторжения эти агенты угнетали социальное напряжение в разных регионах. В частности, пытались совершить диверсии: путем разрушения транспортной инфраструктуры, поджогов лесов, повреждения национально-культурных символов и памятников. Также проводились постановочные митинги.

За последний месяц планы кураторов изменились, и работу агентов переформатировали. С тех пор они собирали разведданные: о военных формированиях в Одесской области, расположении блокпостов, волонтерских центров, настроения местных. При необходимости – отправляли фотоотчеты.

В настоящее время агенты дают показания СБУ о деталях своей подрывной деятельности.

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В Киевской области:

спецслужба задержала жителя Киевщины – самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ.

Во время временной оккупации в регионе предатель добровольно согласился сотрудничать с врагом. Он сразу "сдал" оккупантам участников АТО, членов местной Теробороны, помогал захватчикам ориентироваться на местности.

По их указаниям он "набирал" специалистов по ремонту электросетей, водителей для вывоза документов поселкового совета, бухгалтеров для организации работы так называемой новой администрации и других. А "гуманитарную помощь" раздавал местным как вознаграждение за сотрудничество с оккупантами.

В Херсонской области:

СБУ объявила заочное подозрение самопровозглашённому руководителю гражданской администрации Новой Каховки.

Мужчина с киевской пропиской перешел на сторону врага: публично призывал граждан к сотрудничеству с оккупантами и продвигал идеи налаживания связей с РФ. Вдобавок – еще и отказывался от гуманитарной помощи, организованной украинскими властями для гражданских.

В Днепропетровской области:

спецназовцы СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы.

Местный житель признался следствию, что имел пророссийские взгляды и верил в "руZZкий мир". Этим привлек внимание вражеских спецслужб: они завербовали его и поручили собрать координаты военных штабов, фиксировать перемещение техники ВСУ.

Ради повышения уровня доверия предатель дополнительно производил разведку объектов критической инфраструктуры после ракетных обстрелов.

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В Николаеве:

СБУ задержала местную жительницу, которая систематически "докладывала" оккупационным войскам об обстановке в городе. Она отслеживала работу блокпостов и отдельных объектов критической инфраструктуры.

Служба безопасности расследует каждый факт предательства, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности", - говорится в сообщении.