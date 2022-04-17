ЕС способен достаточно быстро сократить зависимость от российского газа. Диверсификация возможна, - премьер Италии Драги
Об этом Драги заявил в интервью изданию Corriere Della Sera, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Еврокомиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций. Россияне сами признают это, когда говорят, что не могут больше выплачивать по облигациям, поскольку большая часть их валютных резервов заморожена. Это значит, что они идут к банкротству", - заявил он.
Драги акцентирует внимание, что Европа продолжает финансировать РФ, покупая нефть и газ по цене, не имеющей никакого отношения к исторической стоимости и затратам на производство.
"Введение лимита на цену российского газа, как предлагает Италия, – это способ усилить санкции и вместе с тем минимизировать затраты для тех, кто их вводит. Мы больше не хотим быть зависимыми от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна превращаться в политическое рабство", – заявил премьер Италии.
По его словам, ЕС необходимо расширить источники энергии и найти новых поставщиков.
"Я только что был в Алжире, где компания Eni заключила соглашение о поставках 9 миллиардов кубометров дополнительного природного газа – примерно треть того, что мы импортируем из России. За ним последуют и другие страны. Диверсификация возможна и осуществима в относительно короткие сроки, более короткие, чем мы представляли себе всего месяц назад", – подчеркнул Драги.