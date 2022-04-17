Насильственно вывезенные в РФ украинцы могут выехать в Европу через Нарву, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала украинцев, насильственно вывезенных в РФ из временно оккупированных регионов Украины, пользоваться пунктом пропуска в городе Нарва (Эстония) для того, чтобы выехать в Европу.

Об этом она пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, почти каждый день российские СМИ со ссылкой на информацию чиновников сообщают о вывозе украинских граждан. По состоянию на 16 апреля, по их данным, было перемещено 808 тысяч человек, из которых 153 тысяч – дети.

"На прошлой неделе ко мне обратились волонтеры из России, которые обнаружили три лагеря для депортированных украинцев в Пензенской области. Они посетили один из таких лагерей, где в то время находились более 400 человек - преимущественно женщины и 147 детей всех возрастов, в том числе младенцев. Наши граждане были в крайне тяжелом и удручающем состоянии, не имели одежды, продуктов, предметов гигиены, ведь их забрали из Мариуполя прямо из бомбоубежища", - написала Денисова.

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Она рассказала, что по результатам совместной работы с российскими волонтерами, консульской службой в Эстонии и Эстонской стороной в субботу первые 7 украинцев из лагеря в Пензенской области, в том числе семья с тремя детьми, были доставлены в Нарву в Эстонии, где им оказывают необходимую помощь.

По словам уполномоченной, в настоящее время готовится перевозка следующей группы насильственно вывезенных в РФ украинцев.

"Я обращаюсь к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России и не знают, как добраться до Украины или стран Европы - вы можете воспользоваться пунктом пропуска через границу России в город Нарва, где вам окажут помощь консульская служба Украины и местные общины", - уточнила Денисова.

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Она добавила, что всю информацию и полезные телефоны, необходимые для пересечения границы и пребывания в Эстонии, можно найти по этой ссылке.

"Получить дополнительную информацию можно также на горячей линии Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, которая работает бесплатно и круглосуточно: 0 800 50 17 20. Обращайтесь, мы обязательно поможем! Украина своих не оставляет!", - подытожила омбудсмен.