Экс-нардеп Кива призвал Россию применить оружие массового поражения в Украине

Экс-депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива призвал Кремль нанести превентивный удар оружием массового поражения по Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, проиллюстрировав пост фотографией масштабного взрыва, похожего на ядерный, передает Цензор.НЕТ.

Предатель Кива заявил, что "Зеленский, его окружение и Западные кураторы, больше всего боятся нанесения РФ - превентивного удара, оружием массового поражения".

"Именно это может поставить точку в сегодняшнем противостоянии, не только с украинской властью, но и всем Западом. Который активно и уже открыто сегодня принимает участие в военном конфликте на Украине. Дальше участие Запада будет только расти, а значит и жертвы с обоих сторон будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Затягивается время и готовятся новые шаги для нанесения ущерба и урона России", - призвал Кива.

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Он также заявил, что "играть по правилам" невозможно, потому что их якобы "Запад написал в своих интересах и только для того, чтобы эффективнее вас можно было уничтожить".

Кива также назвал Зеленского "террористом", с которым "нельзя вести переговоры".