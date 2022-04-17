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На границе Беларуси и Польши из-за санкций ЕС очередь грузовиков на 80 км

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Сотни грузовиков застряли на границе Польши и Белоруси. Длина очереди – около 80 километров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Очередь образовалась из-за пятого пакета санкций против России. Согласно новому ограничению, российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и находиться на территории ЕС.

Под исключением находятся грузовики, которые транспортируют лекарства, почту или нефтепродукты.

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Также неизвестно, что будет с грузовиками, которые уже находятся на территории ЕС.

В Польше обеспокоены тем, что Россия и Белорусь могут ввести аналогичные ограничения против страны.

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Топ комментарии

  • Achmet Denniz
    Нє х.й шастать.
  • spase boy
    .....В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни .....

    А що польскі вантажівки роблять на території Кацапстана ???????
  • DemianBond 2cbb79cc
    ну сказали же, после 16 ни кто не проедет. ну, тупые . надеюсь там в прицепах скоропортящийся товар лежит.
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