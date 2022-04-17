На границе Беларуси и Польши из-за санкций ЕС очередь грузовиков на 80 км
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Сотни грузовиков застряли на границе Польши и Белоруси. Длина очереди – около 80 километров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
Очередь образовалась из-за пятого пакета санкций против России. Согласно новому ограничению, российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и находиться на территории ЕС.
Под исключением находятся грузовики, которые транспортируют лекарства, почту или нефтепродукты.
Также неизвестно, что будет с грузовиками, которые уже находятся на территории ЕС.
В Польше обеспокоены тем, что Россия и Белорусь могут ввести аналогичные ограничения против страны.