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Украина не отдаст восток ради окончания войны. Битва за Донбасс может повлиять на ход всей войны, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать территории в восточной части страны ради окончания войны с Россией. Он добавил, что украинские военные готовы сразиться с российскими войсками на Донбассе в битве, которая может повлиять на ход всей войны.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вот почему для нас очень важно не позволить им, стоять на своем, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны. Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству", - заявил он.

Зеленский сказал, что у Украины нет никаких гарантий, что Россия не попытается снова захватить Киев, если ей удастся захватить Донбасс.

"Поэтому мы понимаем, что, то что мы их отбили, и они ушли, и они убегали от Киева - с севера, из Чернигова и с этого направления - это не значит, что если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше к Киеву", - добавил президент.

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Топ комментарии

  • Merkator_R
    Зеленский,обратись к лукашенко с ультиматумом,что если с его территории нас будут обстреливать,вылетать истребили,то они получат ответку Все сразу прекратится.
    Обратись в прямом эфире,чтобы слышал весь мир. Все будут с нами солидарны.
  • Nikolai Chizhevsky
    про Крим саме про Крим,південь само собой таке враження що Зеленський навіть під час війни не горить бажанням воювати за Крим то на 15 років відати хоче то взагалы не згадуе про півострів не такий страшний мордор особливо зараз
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Подарунки прийшли
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