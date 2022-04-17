Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы он лично увидел зверства военных РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона посетить Киев, чтобы он лично увидел зверства российских военных. По словам главы государства, этот визит изменит позицию французского лидера о геноциде украинской нации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу CNN.

Как отмечает издание, Зеленский пригласил Макрона в Украину во время состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора. По словам главы государства, он хочет, чтобы французский лидер воочию увидел зверства россиян на оккупированных территориях.

"Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Он приедет и увидит, и я уверен, что он поймет", – сказал Зеленский.

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По его мнению, Макрон хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вела диалог. Зеленский добавил, что во время разговора сказал своему французскому коллеге, что в Украине идет не просто война, а настоящий геноцид украинского народа.

Напомним, Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом, заявив при этом, что украинцы и россияне – "братские" народы. Он объяснил свой отказ называть войну в Украине геноцидом тем, что эта "вербальная эскалация" не поможет украинцам.

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