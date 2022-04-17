Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы он лично увидел зверства военных РФ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу CNN.
Как отмечает издание, Зеленский пригласил Макрона в Украину во время состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора. По словам главы государства, он хочет, чтобы французский лидер воочию увидел зверства россиян на оккупированных территориях.
"Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Он приедет и увидит, и я уверен, что он поймет", – сказал Зеленский.
По его мнению, Макрон хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вела диалог. Зеленский добавил, что во время разговора сказал своему французскому коллеге, что в Украине идет не просто война, а настоящий геноцид украинского народа.
Напомним, Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом, заявив при этом, что украинцы и россияне – "братские" народы. Он объяснил свой отказ называть войну в Украине геноцидом тем, что эта "вербальная эскалация" не поможет украинцам.