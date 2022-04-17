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Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы он лично увидел зверства военных РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона посетить Киев, чтобы он лично увидел зверства российских военных. По словам главы государства, этот визит изменит позицию французского лидера о геноциде украинской нации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу CNN.

Как отмечает издание, Зеленский пригласил Макрона в Украину во время состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора. По словам главы государства, он хочет, чтобы французский лидер воочию увидел зверства россиян на оккупированных территориях.

"Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Он приедет и увидит, и я уверен, что он поймет", – сказал Зеленский.

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По его мнению, Макрон хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вела диалог. Зеленский добавил, что во время разговора сказал своему французскому коллеге, что в Украине идет не просто война, а настоящий геноцид украинского народа.

Напомним, Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом, заявив при этом, что украинцы и россияне – "братские" народы. Он объяснил свой отказ называть войну в Украине геноцидом тем, что эта "вербальная эскалация" не поможет украинцам.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Завезіть макарона ф меркелиху в Маріуполь, попросіть вийти з машини дляч фото, а самі втечіть. Побачите,що буде. Непогано було б прихопити штанймаєра і мадяра.
  • Люся під полковником
    я вибачаюсь, а чому штайнмайєру в київ не можна, а абрамовичу можна?
  • віктор федорович 31ee1569
    Він Президента Ізраїля запрошував?
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