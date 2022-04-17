Российские оккупанты похитили поселкового голову Кирилловки Малеева, - Запорожская ОВА

Военные РФ похитили поселкового голову Кирилловки (Запорожская область) Ивана Малеева.

Эту информацию подтвердили в ЗОВА, но больше информации не предоставляют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Местное издание Мелитополя сообщает, что военная техника РФ оцепила поселок, военные ходили по домам. Вроде бы искали рыбаков. По данным издания, найденные рыболовные орудия оккупанты сжигали во дворах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вчера войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии дома жителей Гуляйполя Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

"А в сторону тех рыбаков, которые сегодня вышли в море, оккупанты начали стрелять. Также рашисты избили мужчину, забрав с его двора автомобиль и лодку", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Малеев отказался от сотрудничества с оккупантами. Россияне заходили в деревню 25 марта.