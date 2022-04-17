В Тростянце из-за оставленных россиянами мин и растяжек погибли уже пятеро детей, - мэр Бова

Покидая захваченные города, российские военные массово минируют территории. Из-за таких действий врага в Тростянце на Сумщине погибли уже 5 детей.

Вчера, 16 апреля, на растяжке подорвался местный житель, вышедший в лес погулять с собакой. Об этом рассказал мэр Тростянца Юрий Бова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Собака выбежала за пределы дороги и зацепила растяжку. К счастью, мужчина выжил.

"Таких случаев очень много. У нас уже погибли от попадания на мины и разные растяжки 5 детей. Есть также раненые. Таких предметов еще достаточно много", - отметил Бова.

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Он добавил, что чаще всего оккупанты миноровали блокпосты и места, где была техника.

Сейчас в городе еще много дорог, которые не проверили, поэтому специалисты работают без выходных.