В Боровой Харьковской области оккупанты назначили свою "власть". Часть техники РФ двинулась оттуда на Донбасс
Об этом сообщает Боровский поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечено, что территория громады полностью оккупирована российскими военными. Мобильной связи и интернета нет, часть населенных пунктов – без электричества и газоснабжения. Данные о погибших и раненых мирных жителях отсутствуют.
"Значительная часть российской техники постепенно выходит из громады в направлении Донецкой области", - сообщили в сельсовете.
Оккупанты разместились в Боровой в зданиях поселкового совета, дворце культуры, больнице и домах некоторых местных предпринимателей.
"Назначили оккупационную власти из числа местных коллаборантов, которые теперь должны координировать процессы в громаде. ... Есть информация о сотрудничестве некоторых местных жителей с оккупантами. Такие предатели предоставляют врагу информацию о местных, рассказывают, у кого чем можно поживиться, помогают обосноваться на занятой территории, организують их быт. Известно, что один из таких приспешников показал российским военным малоизвестный путь в населенные пункты Донетчины", - говорится в сообщении.
Наиболее жестоким образом оккупанты обращаются с людьми на юго-востоке громады.
"Врываются в дома граждан, которые вынуждены были выехать из громады в связи с оккупацией, проводят обыски, забирают технику и ценные вещи, кое-где выносят полностью все. Были случаи вбрасывания боевых гранат в погреба в домовладениях мирных жителей", - рассказали в сельсовете.
В громаде стоит вопрос доставки лекарств, продуктов, средств гигиены. Сельсовет обратился к министру по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирине Верещук и председателю Харьковской ОВА Олегу Синегубову по поводу организации зеленых коридоров для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи.