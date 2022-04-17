В Боровой Харьковской области оккупанты назначили свою "власть". Часть техники РФ двинулась оттуда на Донбасс

Военные армии РФ разместились в административных зданиях во временно оккупированной Боровой Харьковской области и назначили оккупационную "власть" из числа местных коллаборантов.

Об этом сообщает Боровский поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что территория громады полностью оккупирована российскими военными. Мобильной связи и интернета нет, часть населенных пунктов – без электричества и газоснабжения. Данные о погибших и раненых мирных жителях отсутствуют.

"Значительная часть российской техники постепенно выходит из громады в направлении Донецкой области", - сообщили в сельсовете.

Оккупанты разместились в Боровой в зданиях поселкового совета, дворце культуры, больнице и домах некоторых местных предпринимателей.

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"Назначили оккупационную власти из числа местных коллаборантов, которые теперь должны координировать процессы в громаде. ... Есть информация о сотрудничестве некоторых местных жителей с оккупантами. Такие предатели предоставляют врагу информацию о местных, рассказывают, у кого чем можно поживиться, помогают обосноваться на занятой территории, организують их быт. Известно, что один из таких приспешников показал российским военным малоизвестный путь в населенные пункты Донетчины", - говорится в сообщении.

Наиболее жестоким образом оккупанты обращаются с людьми на юго-востоке громады.

"Врываются в дома граждан, которые вынуждены были выехать из громады в связи с оккупацией, проводят обыски, забирают технику и ценные вещи, кое-где выносят полностью все. Были случаи вбрасывания боевых гранат в погреба в домовладениях мирных жителей", - рассказали в сельсовете.

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В громаде стоит вопрос доставки лекарств, продуктов, средств гигиены. Сельсовет обратился к министру по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирине Верещук и председателю Харьковской ОВА Олегу Синегубову по поводу организации зеленых коридоров для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи.