Одесские пляжи остаются заминированными, посещать их категорически запрещено - горсовет

В Одессе начали распространяться фейковые новости о якобы разминировании пляжей, однако они остаются заминированными, посещать их запрещено.

Об этом сообщили в Одесском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня, в некоторых телеграм-каналах, появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и является фейковой! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!

Еще раз подчеркиваем: ни в коем случае не передвигайтесь по территории побережья и пляжам Одессы и области. Посещать пляжи и дальше категорически запрещено – они заминированы!" - говорится в сообщении.

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