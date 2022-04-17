Новости

Ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах, - Кулеба

8 50331
театр,маріуполь,драматичний
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Мариуполе может быть "красной линией" на пути переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мариуполь может быть красной линией", – подчеркнул глава МИД.

Также он добавил, что Министерство иностранных дел Украины не имело никаких контактов с российскими дипломатами в последние недели.

"Единственный уровень контакта – это переговорная группа, состоящая из представителей разных институтов и депутатов. Они продолжают консультации на экспертном уровне, но никаких переговоров на высоком уровне не происходит", – пояснил он.

Как сообщает CNN, Кулеба отметил, что украинские защитники в Мариуполе продолжают борьбу с российскими оккупантами.

"Но, судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили любой ценой сравнять город с землей", - добавил министр.

Смотрите: Кадыровцы ради видео обстреляли из танка уже оккупированные районы Мариуполя, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Бенина Мама
    95% уничтоженного Марика- это ещё не "красная линия"? Надо, чтобы было 100%?
  • dihlofos
    А нельзя ровнять с землей всё вокруг Мариуполя? Партнеры не дают спутниковой информации о расположении орковских скоплений?
  • Андрей Забигайло
    Всё таки "пасматреть в глаза"...Буча,типа ,так себе не красная линия...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости