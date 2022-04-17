Ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Мариуполе может быть "красной линией" на пути переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мариуполь может быть красной линией", – подчеркнул глава МИД.
Также он добавил, что Министерство иностранных дел Украины не имело никаких контактов с российскими дипломатами в последние недели.
"Единственный уровень контакта – это переговорная группа, состоящая из представителей разных институтов и депутатов. Они продолжают консультации на экспертном уровне, но никаких переговоров на высоком уровне не происходит", – пояснил он.
Как сообщает CNN, Кулеба отметил, что украинские защитники в Мариуполе продолжают борьбу с российскими оккупантами.
"Но, судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили любой ценой сравнять город с землей", - добавил министр.