Оккупанты в Запорожской области готовят провокации: Зарисовывают на технике буквы Z и устанавливают украинские флаги

Российские оккупанты готовят провокации в Запорожской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", - говорится в сообщении.

Также на Южнобужском направлении оккупанты продолжали сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций.

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