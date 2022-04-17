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Оккупанты в Запорожской области готовят провокации: Зарисовывают на технике буквы Z и устанавливают украинские флаги

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Российские оккупанты готовят провокации в Запорожской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", - говорится в сообщении.

Также на Южнобужском направлении оккупанты продолжали сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Не чего нового касапьё всю свою историю так делает во всех войнах и конфликтах.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Провокації-це споконвічна практика кацапських свиней...
  • Олександр Карін
    Ну геть нічого не змінилось за всі роки українсько-кацапського протистояння. Раніше орки перевдягались у бійців УПА, тепер - перевдягаються у бійців ЗСУ. Дєди ваєвалі, внукі нє атставалі. Мразота заліссянська...
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